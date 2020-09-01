РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. Во вторник в честь Дня знаний в центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи сотрудники Дворца культуры «Яуза» провели интерактивную программу для детей, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Сегодня у нас анимационная программа, посвященная Дню знаний. Многие дети отправились в школу, давно не виделись друг с другом. Хочется зарядить детей на позитив, на хороший учебный год, чтобы они понимали, что пойти в школу в 1-ый класс - это круто. Быть школьником - это круто, и там очень интересно», - сказала заведующая молодежным сектором Полина Ровнер.

В рамках мероприятия для детей были подготовлены загадки и различные активности.

«Мы будем про счет спрашивать. Я когда шел в школу в свое время, я уже был готов, умел считать до 100, читать по слогам. Поэтому мы тоже будем проверять наших деток и веселить их играми и танцами», - сказал культурный организатор Илья Дубин.