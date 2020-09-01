РИАМО - 1 сен. Строительство развязки на пересечении Юго-Восточной хорды с МКАД планируют завершить в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Юго-Восточная хорда выйдет за МКАД и соединится с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», – отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас идет разработка проектной документации. Работы будут проводить по проекту строительства улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций. Всего предстоит построить и реконструировать 11,19 километра дорог.

Кроме того, в рамках проекта построят четыре внеуличных пешеходных перехода и восемь искусственных сооружений.

МКАД Юго-Восточная хорда пересечет по тоннелю. Также здесь на развязке будет построен эстакадный левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на хорду в сторону Московской области.