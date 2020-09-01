РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. За минувшие сутки в городском округе Люберцы выявили три новых случая коронавируса, за весь период пандемии в муниципалитете зарегистрировали 2 281 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

156 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки три новых случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 281 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе 368 заболевших жителей. В Дзержинском за сутки зарегистрировали три новых случая Covid‑19, всего там 605 человек с коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 379 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 193 человека. Выздоровели и выписались 51 732 человека.

Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.

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- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.