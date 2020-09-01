РИАМО - 1 сен. Президент РФ Владимир Путин считает, что совмещение работы и учебы может пойти на пользу подросткам, однако все должно быть в разумных пределах, сообщает Nation News.

Во вторник глава государства принял участие во всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать».

«Президент подчеркнул, что практика совмещения трудовой деятельности с получением знаний широко распространена во всем мире, и отметил, что в современных условиях, требующих получения большого объема информации, работа также не является отвлекающим фактором», - говорится в сообщении.

В то же время Путин подчеркнул, что самое главное - во всем соблюдать баланс.