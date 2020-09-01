РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом, с начала пандемии число инфицированных достигло 3 721, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области.

«156 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за минувшие сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 721», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 379 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 193 человека. Выздоровели и выписались 51 732 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.