РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 сен. Во вторник во всех школах муниципалитета прошли праздничные линейки, и прозвенел первый звонок, за парты щелковских школ сели более 23 тысяч учеников, в том числе 2 950 первоклассников, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году в школы округа пошли почти 3 тысячи первоклассников. В конце года из стен образовательных учреждений выйдет 900 выпускников», - говорится в сообщении.

До начала учебного года все школы городского округа были подготовлены приему детей. Проводились проверки на предмет готовности образовательных учреждений к новому учебному году.