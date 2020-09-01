РИАМО - 1 сен. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 156 случаев коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных случаев заболевания на текущий момент составляет более 68 тысяч, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
Еще 209 человек в регионе завершили лечение за сутки. Скончались шесть пациентов, общее число смертельных случаев достигло 1193.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru. При появлении любых симптомов ОРВИ гражданам необходимо вызывать врача на дом.
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1 СЕНТЯБРЯ
- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.
- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.
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