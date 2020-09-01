РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В подмосковных Люберцах создали рабочую группу для решения вопросов в сфере надзора за строительством, инспекторы Главгосстройнадзора Московской области будут проводить еженедельные осмотры территории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Главгосстройнадзора встретились с жителями городского округа Люберцы. Они разобрали обращения, поступающие на портал «Добродел». В мероприятии приняли участие активные пользователи платформы, сотрудники администрации городского округа, представители строительных организаций. Главной темой встречи стала реконструкция Октябрьского проспекта.

«Согласно статистике, ежедневно более пяти обращений поступает на портал «Добродел» по данному объекту. Жителей беспокоит шум, вибрация и отсутствие ограждения на строительной площадке. По результатам проведенного мероприятия была создана рабочая группа и общий чат, в который жители смогут направлять фото- и видеоматериалы с нарушениями», - говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы Главгосстройнадзора будут проводить еженедельные осмотры территории. В случае выявления нарушений строительной организации вынесут предостережение. Также застройщику поручено заменить пешеходный переход через реконструируемую территорию, чтобы сделать его более устойчивым и безопасным.

«Если в муниципалитете по одной и той же теме поступает несколько обращений, наши сотрудники берут вопрос на контроль и выезжают на место – это правило, которое мы неукоснительно соблюдаем в работе с обращениями жителей. Мы видим, что эта практика уже зарекомендовала себя и помогает более оперативно решать проблемы жителей», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.