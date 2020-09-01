РИАМО - 1 сен. Порядка 10,8 тысячи учеников, 1,4 тысячи из которых – первоклассники, отправились в школы подмосковного Реутова в День знаний, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В школах Реутова во вторник отметили День знаний. Порог учебных заведений переступили около 1,4 тысячи первоклассников. Всего в учреждениях будет обучаться более 10,8 тысячи детей и подростков», - говорится в сообщении.

Из-за риска распространения Covid-19 торжественные линейки провели только для учеников первых классов и будущих выпускников. Они были организованы на улице с соблюдением социальной дистанции.

«Сегодня, как и каждое 1 сентября, мы вновь переживаем волнительный и торжественный момент начала нового учебного года. Пусть он будет насыщен яркими событиями, открытиями и знакомствами и запомнится на всю жизнь. Искренне поздравляю всех с этим днем, а нашим школьникам желаю крепких знаний и отличных оценок! Вы — будущее нашего Реутова, Подмосковья и России!» - сказал Каторов.

В Реутове функционируют 11 средних общеобразовательных учреждений, в том числе одна частная школа. По результатам прошлого учебного года в «зеленую» зону рейтинга лучших школ Подмосковья вошли шесть школ городского округа – гимназия, лицей, школы №10, №5, №6, №2.

Все учебные заведения Реутова полностью готовы к работе по новым санитарным правилам, рекомендованным министерством просвещения РФ и Роспотребнадзором: организованы так называемые «утренние фильтры» - измерение температуры бесконтактным способом, пересмотрено расписание занятий для минимизации контактов школьников, для нужд каждого класса были закуплены средства индивидуальной защиты, санитайзеры, спецприборы для обеззараживания воздуха, также за каждым классом закреплен отдельный кабинет.