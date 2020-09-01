Торжественные школьные линейки в честь Дня знаний, которые так любят дети и их родители, в Московском регионе состоялись далеко не у всех. Чтобы свести риск распространения COVID-19 к минимуму, власти регионов приняли решение провести праздничные построения только для первоклашек и одиннадцатиклассников. Обозреватель РИАМО поговорила с родителями школьников и узнала, как прошли линейки в их учебных заведениях, и какие чувства испытали те, у кого их не было.

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Валентина, 36 лет, Тушино (Москва)

«У нас все просто – чем старше дети, тем проще проходит 1 сентября. Дочка с сыном, они в восьмом и пятом классах, собрались в школу в два счета. А отсутствию линейки в этом году я даже рада! У меня ведь еще дома двое младших. К тому же праздничных построений у моих детей не было уже три года, а то, что было раньше, не было сильной стороной нашего учебного заведения. Но вот единственное но – мы остались без мимимишных первосентябрьских фоточек с сонными детишками и букетами».

Екатерина, 38 лет, Ясенево (Москва)

«Сын в этом году пошел в первый класс. Для нас, родителей и бабушек-дедушек, это событие вселенского масштаба. Конечно, мы переживали, как бы коронавирус не «смазал краски» этого дня. Но наша школа, которую мы выбирали долго и тщательно, не подвела. У нас была линейка только для первых классов. Проходила она отдельно – за зданием школы. Родителям в масках можно было присутствовать, пустили даже бабушек. Потом нас пригласили в класс, где можно было пофотографировать детей. Кстати, его по предложению педагога мы заранее украсили шариками. Каждому первокласснику выдали маленькие колокольчики. Так что, считаю, праздник у нас состоялся. Спасибо школе. Вечером отметим это событие всей семьей с тортиком!

К слову, ограничения наших первачков все-таки коснулись: в сентябре к нам в корпус должны были приходить педагоги из детских садов, чтобы облегчить ребятам процесс адаптации, но из-за коронавируса их визиты отменили».

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Валерия, 42 года, Марфино (Москва)

«Моя девочка пошла в четвертый класс. Праздничных линеек у нее не было уже три года, так что мы к ним относимся спокойно, даже цветы не носим – у нас один общий большой букет от всего класса. Единственное, в этом году ученики должны были прийти в свое строго отведенное время, для нас это было с 8:15 до 8:20. И заходили они в школу не через парадный вход, а через какой-то служебный. Это немного напрягло. Но в целом пусть так, лишь бы учились спокойно до конца года».

Кристина, 28 лет, Дзержинский (Московская область)

«Моя дочка первоклассница. В садик мы никогда не ходили, поэтому к школе готовились долго и тщательно. В итоге у нас были и линейка, и много-много памятных моментов для ребенка. За праздником наш класс наблюдал в отдалении, там же стояли и мы, родители, в масках. У каждого первоклассника в руке была роза, об этом договорились заранее. Потом председателю родительского комитета и маме с фотоаппаратом разрешили подняться в класс, за что школе большое спасибо: у нас будут прекрасные фото! Первым у моего ребенка был «Урок мира». После детям и педагогу подарили от родителей именные пряники. В общем, праздник состоялся и мы очень рады, что все прошло на ура!»

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Вероника, 37 лет, район Выхино (Москва)

«У младшей дочки, она во втором классе, было что-то наподобие линейки. Я боялась, что совсем ничего не будет, как говорили. Хоть она и не первоклассница, но ей этот праздник на День знаний очень нужен, она же тоже еще совсем ребенок. Поэтому и белые банты, и цветы, и построение, и фото – все это было. Родителей тоже позвали, но попросили, естественно, быть в масках и стоять на расстоянии двух метров от детей. А вот моя старшая дочка пошла в восьмой класс. У них все было очень просто – построились и организованно отправились в класс. Мне кажется, им эта линейка особо и не нужна. Встреча с друзьями – вот главная радость. А в этом году она прямо особенная!»

Светлана, 42 года, Кузьминки (Москва)

«Моя дочка летом захотела перейти из обычной школы в кадетский корпус, мы ее в этом поддержали. Впереди у нее совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая была раньше. Для нас, родителей, тоже все в новинку – их построения, военная форма, дисциплина. Поэтому мне было ужасно жаль, что линейку на 1 сентября в ее новой школе отменили. Я бы с радостью пофотографировала ее в форме, познакомилась бы с учителями, которых еще не видела, на само учебное заведение тоже бы посмотрела. А получилось так: приехали ранним утром с чемоданом, рюкзаком и букетом и все, отправили нашу кадеточку в новую жизнь!»

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Валерия, 29 лет, Измайлово (Москва)

«В нашей школе в районе Измайлово, к сожалению, не было привычного всем праздника. Руководство решило сделать видеообращение, которое родители могут посмотреть онлайн. В нем выпускники танцуют, читают стихи и дают напутствия новеньким ученикам. На съемку также были приглашены и несколько первоклашек – они отпускают в небо шарики, рисуют на асфальте, поют песни. В общем, у них хоть какое-то ощущение праздника было.

А вот у моего первоклассника, боюсь, настоящего ощущения праздника не было. Нам заранее объявили о том, что нужно просто привести детей, а педагоги проводят их в школьные кабинеты. Но наша учительница, к счастью, была за торжество, поэтому мы заранее украсили класс шариками и подготовили ребятам какие-то маленькие подарочки. Но все равно обидно, что не было этой линейки «со слезами на глазах», с первоклашкой на плечах у одиннадцатиклассника и песенкой «Учат в школе». Боюсь, этот День знаний не отложится в голове моего ребенка, хотя это очень важно, это шаг в будущее. Тем более коронавирус уже лишил его выпускного в детском садике…

Честно говоря, я не поддерживаю идею власти об отмене линеек. Какие меры ни принимай, в конце концов все классы будут «вариться в одном котле», например, на той же продленке. Но, если уж так решено, будем подстраиваться под ситуацию».

Елена, 34 года, Таганка (Москва)

«Повезла утром свою девятиклассницу в школу. Ей никакие линейки уже не нужны! Как увидела подруг, все, забыла обо всем на свете. Так что ко всем ограничениям я отношусь спокойно, а дочка и подавно их не замечает. Мечтаем только об одном – лишь бы не было опять дистанционки!»