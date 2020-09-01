РИАМО - 1 сен. Пассажиры с сентября смогут сделать бесплатные пересадки еще на восемь станций столичного метро и Московских центральных диаметров (МЦД), соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

С 2015 года в течение 90 минут с начала поездки пассажиры могут сделать бесплатные пересадки между станциями метро и МЦК. После открытия МЦД такая возможность появилась и у пассажиров Московских центральных диаметров.

«Перечень станций, на которые можно сделать бесплатные пересадки, определяется правительством Москвы. Учитывая потребности пассажиров, с сентября 2020 года в этот перечень включены еще восемь станций», — говорится в сообщении.

Сделать бесплатные пересадки можно будет на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская», а также на станции Рабочий Поселок на МЦД-1, Красный Строитель и Бутово на МЦД-2.

Кроме того, бесплатная пересадка также появится между станциями МЦД Москва-Рижская (Рижский вокзал) и метрополитена «Рижская».