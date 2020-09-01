РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Пенсионеров подмосковных Люберец пригласили на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Все желающие присоединиться к занятиям скандинавской ходьбой могут подать заявку на участие через портал «Активное долголетие» или мобильное приложение «Соц.услуги». Также можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания», - говорится в сообщении.

По словам инструктора по северной ходьбе Ирины Арсентьевой, в люберецкой команде «Торпедо - Северная ходьба» тренировки проходят каждые понедельник и пятницу на свежем воздухе.

«Программа наших тренировок разнообразна. Недавно мы освоили новый маршрут: «Достопримечательности Подмосковья» в Малаховке», - отметила Арсентьева.

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.