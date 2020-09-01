РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Рабочие приступили к замене труб на проблемных участках теплотрассы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Погода благоприятствует проведению ремонтных работ на улице, и сотрудники управления теплоснабжением спешат выполнить намеченное. В частности, на отдельных, проблемных, участках теплотрассы заменяются старые трубы на новые, современные», - говорится в сообщении.

Также на придомовых и муниципальных территориях ежедневно выполняются работы по окашиванию травы и вырубке молодой поросли.