РИАМО - 1 сен. Необычное архитектурное решение гостиницы в Химках в форме буквы Н согласовано Мособлархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Рабочая группа Архитектурной комиссии одобрила проект многофункционального комплекса с гостиничными и административными помещениями, кафе и подземной парковкой в районе Вашутинского шоссе общей площадью порядка 33,3 тысячи квадратных метра», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Здание состоит из двух 17-этажных корпусов гостиничных номеров и врезанного в них многоэтажного объема офисов, образующих оригинальную композицию в форме буквы Н. Башни поставлены на стилобат: под нависающим офисным объемом, который перекинут от одного здания к другому наподобие моста, образуется мини-площадь, откуда осуществляется основной вход в корпуса.

Необычную геометрию зданий архитекторы усилили отделкой фасадов. Так, гостиничные блоки выступают в роли мощных пилонов с усиленным вертикальным ритмом. Напротив, врезаемый офисный объем имеет горизонтальный ритм и зрительно облегчен сплошным структурным остеклением. Между башнями оно приобретает эффект экрана – поверхность начинает «рябить» и сжиматься в ромбовидные эркеры.

Композиционные акценты добавляет применение контрастного цвета – внешние фасады гостиницы выполняются с облицовкой светлыми панелями, внутрь которых вставлена темная «сердцевина». В качестве материалов предполагается использовать фасадные кассеты, металлические ламели и керамогранит, имитирующий фактуру натурального бетона.

«Застройщик многофункционального гостиничного комплекса задался благой целью – создать в Вашутинской промзоне объект с оригинальными архитектурными решениями, и мы, безусловно, это поддерживаем. Выражая общее мнение членов рабочей группы, отмечу, что архитекторами проекта представлена качественная, крепкая работа, с чутким пониманием тектоники, понятной планировочной структурой и вниманием к деталям», – добавила главный архитектор региона Александра Кузьмина.