РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 сен. Во вторник в микрорайоне Солнечный состоялось торжественное открытие нового корпуса гимназии №2, участие в открытии принял глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Очень рад, что наконец открылся этот корпус, который так долго ждали жители микрорайона. Как и было обещано, школа распахнула свои двери перед учениками 1 сентября. Хочется пожелать всем первоклассникам счастливого пути, хороших отметок и обязательно слушаться учителей», - сказал Булгаков.

Директор гимназии Маргарита Силантьева отметила что с 1 сентября 2020 года щелковская общеобразовательная школа №2, к которой относится новый корпус, получила статус гимназии, об этом подписано соответствующее распоряжение министерства образования Московской области.

Новый корпус рассчитан на 1,1 тысячи мест. В нем установлено современное оборудование для обучения, предусмотрен просторный и современный пищеблок. Кроме физкультурного зала в школе, на улице расположено спортивное ядро, где дети могут заниматься в теплую погоду.