РИАМО - 1 сен. Школа в Новом Городке Одинцовского округа открылась в День знаний после масштабного капитального ремонта, в учебном заведении числятся около 360 учеников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ремонт здания начался в мае 2018 года. За это время был проделан значительный объем работы.

«Специалисты усилили фундамент и несущие конструкции, отремонтировали кровлю, подвал и фасады, а также заменили окна, двери и установили новые инженерные коммуникации», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, решение о выделении денег на реконструкцию школы в рамках программы восстановления военных городков было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым и находилось на его личном контроле.

«Для Нового Городка сегодня, 1 сентября, вдвойне радостный день. Сегодня мы, наконец, можем сказать – сложнейший проект по спасению школы в Новом Городке завершен! Мы закрыли ее еще в мае 2018 года. Вы помните, как это было. В школе проводили ремонт и вдруг обнаружили трещины в фундаменте, трещины в несущих конструкциях. Увидели много других проблем — в том числе с канализацией», - подчеркнул Иванов.

По его словам, оказалось, что здание школы только внешне выглядит прилично, а по факту находится в аварийном состоянии.

«Мы приняли непростое, но единственно верное решение – приступить к масштабному капитальному ремонту школы», - отметил глава округа.

Он добавил, что в прошлом году был организован подвоз учеников до школы в Старом Городке и Васильевской школы в поселке Санатория имени Герцена. Школьники были вынуждены учиться во вторую смену.

«Было много неудобств, было много беспокойства у родителей, много нервотрепки. Мы понимали и разделяли все эмоции, но важно было довести дело до конца — сделать все основательно и по уму. На площадке строители столкнулись с объективными проблемами — и процесс затянулся. Неприлично затянулся. Это был сложнейший проект по спасению здания школы. Но теперь он наконец-то завершен, и ребята вместе с педагогами будут заниматься в практически новом здании», - подытожил Иванов.

В сентябре Новогородковской школе исполняется 73 года, а современное здание было построено в 1981 году, его проектная мощность – 625 обучающихся. На сегодняшний день в школе числится 359 учеников, при ежегодном приросте порядка 20 человек. Открываются два первых класса, в них зачислено 43 человека.

На данный момент в образовательном учреждении 17 классов, обучение ведется в первую смену. Общее количество сотрудников составляет 39 человек, 26 из них учителя – все с высшим педагогическим образованием.