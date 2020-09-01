РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В школе №28 подмосковных Люберец во вторник на экологическом уроке дети собрали модели животных, сообщается в группе министерства экологии и природопользования Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Экологический урок прошел в люберецкой школе №28 во вторник. Его организовали представители Минэкологии, администрации и члены волонтерской организации «Чистый Лес».

«Для детей провели лекцию об экологии. Затем всем ребятам в классе раздали экоконструктор, и в интерактивном формате, разбившись на пары, дети при помощи волонтеров собирали деревянные модельки животных. Конструктор предоставил фонд «Экология за всех», - говорится в сообщении.

В конце урока каждый из учеников получил в подарок персональный эконабор от министерства экологии и природопользования Московской области.