РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. В городском округе Мытищи в рамках Дня знаний во вторник провели экологический урок в лицее №34, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Во вторник в Мытищах в честь Дня знаний на торжественной линейке перед школьниками лицея №34 выступил заведующий Северным территориальным отделом экологического надзора Артем Горбунов.

«Он рассказал ребятам о том, как важно сохранять окружающую среду, и поздравил с началом нового учебного года. Сразу после линейки в школе прошел первый экологический урок, который провели вместе с Хранимирами», - говорится в сообщении.

Ребята учились сортировать мусор, поучаствовали в экологическом квесте. Они получили в подарок книги из серии экофэнтези «Хранимиры».