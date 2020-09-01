РИАМО - 1 сен. Президент РФ Владимир Путин отметил важность сохранения исторической памяти и назвал это задачей государства, сообщает РИА Новости.

Во вторник Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать».

«Сохранение памяти - это задача абсолютно государственной важности для того, чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее», - сказал Путин.

Он добавил, что россияне не должны цепляться за прошлое, но на основе прошлого следует создавать предпосылки для движения вперед.

Открытый онлайн-урок проводится для учеников старших классов. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году Памяти и Славы.