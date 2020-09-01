РИАМО - 1 сен. Президент РФ Владимир Путин отметил важность сохранения исторической памяти и назвал это задачей государства, сообщает РИА Новости.
Во вторник Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать».
Он добавил, что россияне не должны цепляться за прошлое, но на основе прошлого следует создавать предпосылки для движения вперед.
Открытый онлайн-урок проводится для учеников старших классов. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году Памяти и Славы.
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