РИАМО - 1 сен. Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, а также пожелал успехов первоклассникам, сообщает РИА Новости.

«От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог. Безусловно, самые добрые слова вашим родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, которые переживают за вас, верят в вас», — отметил глава государства во время Всероссийского открытого видеоурока.

Путин подчеркнул, что 1 сентября — это всегда праздник, и особое присущее только этому дню волнение, когда ждешь встречи со школьными друзьями и учителями.

Президент принял участие во Всероссийском открытом уроке 1 сентября, который прошел в режиме видеоконференции.