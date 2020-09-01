РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Команда школы №30 подмосковного Подольска победила на областных соревнованиях по шахматам «Белая ладья», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Финальные областные соревнования по шахматам среди сборных команд общеобразовательных школ «Белая ладья» проходили в Люберцах в марте текущего года. В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями правительства Московской области соревнования были остановлены за тур до окончания.

«На днях, 31 августа, стало известно, что судейская коллегия приняла решение подвести итоги соревнований по текущему положению на момент приостановки турнира. Так, победителем турнира стала сборная команда школы №30 Подольска, которая занимала первое место и опережала своих ближайших преследователей на 1,5 очка», - говорится в сообщении.

Состав команды победителей: Святослав Лисенков; Евгений Кривоносов; Матвей Журавлев и Анна Полозова.