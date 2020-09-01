РИАМО – 1 сен. Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока «Помнить - значит знать» назвал большим событием и большой радостью возвращение системы образования к привычной работе, сообщает ТАСС.

«Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе, звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями. Такое возвращение, безусловно, для всех - это большое событие и большая радость», - подчеркнул глава государства.

Президент принял участие во всероссийском открытом уроке 1 сентября, который проходит в режиме видеоконференции. Среди гостей открытого урока были заявлены министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, патриотических клубов.

Открытый онлайн-урок проводится для школьников старших классов всех образовательных организаций России и в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы.

Как отмечается на сайте президента РФ, на связь с Путиным выйдут школьники из Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.

Урок проводят учитель истории и обществознания, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Виктория Скрипникова и российская телеведущая, журналист, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.