В столице с 1 сентября началась масштабная программа вакцинации от гриппа. Около станций метро стоят машины скорой помощи, в которых каждый желающий может бесплатно сделать прививку. Главное условие – наличие паспорта. Корреспондент РИАМО проверила, как работает мобильная вакцинация.

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Как проходит вакцинация

Ближайший к моему дому пункт мобильной вакцинации разместился около выхода из метро Селигерская. Хотя в листовках и на сайте написано, что вся процедура занимает около 10-15 минут, мне хватило всего лишь 5 минут.

Перед началом процедуры вежливая девушка в палатке помогла мне заполнить документы и дала подписать согласие. В карете скорой помощи первый доктор измерила мне температуру и спросила, есть ли у меня аллергия на яйца и кем я работаю. Другой медик абсолютно незаметно сделала укол в плечо и сказала подержать некоторое время ватку.

«В бассейн не ходить, в бане не париться. Через 2 недели у вас иммунитет», – уверено заявила старшая. И на душе стало как-то очень спокойно. Уж две недели как-нибудь продержусь.

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«Обязательно сохраните сертификат»

После вакцинации мне выдали именной сертификат о профилактических прививках, который лучше носить с собой. Он подтверждает, что вы привиты и не позволит провести процедуру повторно.

«Обязательно сохраните, это ваш документ, никому не давайте. Если что, в поликлинике и в других местах сможете предъявить», – сказала специалист.

По ее словам, уже в первый день вакцинации в их пункте поток желающих стабильный. Среди них мужчины и женщины всех возрастов и профессий. Очередей пока нет.

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Где можно получить вакцину

Всю информацию о программе можно получить на сайте mosgorzdrav.ru. На карте отмечены мобильные пункты вакцинации и медучреждения, где оказывают эту услугу. Здесь же можно уточнить даты и время их работы. Также по всему городу работают волонтеры – они раздают листовки и сообщают, что привиться в мобильном пункте могут все, кроме беременных. Женщины в положении могут пройти процедуру только в поликлиниках.

По информации департамента здравоохранения, в Москве работает более 40 пунктов мобильной вакцинации, все они соответствуют санитарным нормам. В них трудятся врачи столичных поликлиник. Всего прививки можно сделать в почти 450 точках.

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