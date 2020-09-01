РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. На земельных участках ГНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха Россельхозакадемии в поселке Красково Люберец по итогам мониторинга выявили в почве Золотистую картофельную нематоду, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело мониторинг карантинного фитосанитарного состояния общества территории ГНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха Россельхозакадемии в поселке Красково, которое выращивает сельскохозяйственные культуры.

«На земельных участках общей площадью 22 гектара установлена карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде. В рамках мониторинга специалистами управления был осуществлен отбор 104 образцов почвы, которые были направлены на проведение лабораторной экспертизы в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

По результатам проведения лабораторных экспертиз во всех образцах почвы выявлен карантинный объект – Золотистая картофельная нематода.

В августе 2020 года управлением составлен акт проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния о том, что территория ГНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха Россельхозакадемии не свободна от карантинных объектов.