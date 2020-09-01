РИАМО - 1 сен. 17 видов продукции «Газпром нефти» стали финалистами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Эксперты отметили высокое качество моторного и судового топлива, сжиженных углеводородных газов и битумных материалов производства Московского и Омского нефтеперерабатывающих заводов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

При оценке на региональных этапах конкурса учитывались свыше 20 критериев, в числе основных: качество и экологические характеристики, уровень промышленной безопасности и охраны труда на производстве, отзывы потребителей.

«Масштабная модернизация и системное инфраструктурное развитие производственных активов позволяют «Газпром нефти» выпускать высокотехнологичную и востребованную продукцию. Мы гибко реагируем на любые изменения рынков и предлагаем новые конкурентоспособные товары и уникальные решения. Наши высококачественные топлива, масла, битумы и другие нефтепродукты широко используются потребителями как в России, так и за рубежом», – подчеркнул заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

В категорию моторных топлив вошли высокооктановый бензин G-Drive 100, дизельное топливо, автомобильное газомоторное топливо – СУГ. Также эксперты конкурса отметили экологичное судовое топливо.

Московский НПЗ «Газпром нефти» представил на конкурс «100 лучших товаров России» широкую линейку современных битумных материалов. Битумы «Газпром нефти» благодаря различной степени вязкости, растяжимости и размягчения подходят для применения в дорожном строительстве в различных климатических зонах. Выпуск битумных материалов осуществляется на крупнейшей в России и Европе битумной установке Московского НПЗ.

Также в финал конкурса «100 лучших товаров России» вошли моторные, трансмиссионные, гидравлические масла и смазки под брендами Gazpromneft и G-Energy производства Омского завода смазочных материалов. Смазочные материалы «Газпром нефти» эффективны при сверхвысоких нагрузках и обеспечивают максимальную защиту механизмов и агрегатов.