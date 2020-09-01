РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Свыше 200 фотодокументов, а также листовок, плакатов, газет и журналов, выставил Красногорский филиал Музея Победы в Военном университете Минобороны, говорится в сообщении информационного центра музея.

В Военном университете министерства обороны Российской Федерации во вторник открылась фотодокументальная выставка Красногорского филиала Музея Победы – «Особый фронт. Советская спецпропаганда в борьбе с нацизмом».

«Новый выставочный проект рассказывает о малоизвестных событиях и их героях, в ходе войны сражавшихся на фронте идеологического противостояния нацистскому вермахту. Зрители увидят более 200 фотографий, листовок, плакатов, газет и журналов», - говорится в сообщении.

Представленные документы освещают деятельность политработников Главного политуправления Красной армии, а также фронтовых политуправлений и политотделов.

«За прошедшие годы теория и практика спецпропаганды не потеряла своей актуальности, и мы всегда будем помнить, что ее первые уроки и их осмысление были рождены в тяжелейших сражениях Великой Отечественной войны», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Среди первых посетителей новой экспозиции был заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Выставка подготовлена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Временная экспозиция продолжит работу до 14 сентября 2020 года.