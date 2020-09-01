РИАМО - 1 сен. В Подмосковье завершили проведение ИФА-исследований для выявления коронавируса у учителей региональных школ перед новым учебным годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В течение двух недель мы проводили ИФА-тестирования педагогам перед новым учебным годом. Анализ проводился бесплатно. У 3% прошедших исследование заболевание выявлено в активной фазе. Все они находятся под медицинским наблюдением и не допущены к проведению занятий», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Всего ИФА-исследования прошли более 48 тысяч учителей. Антитела к Covid-19 выявлены у 6,9% из них.

С помощью иммуноферментного анализа крови можно выявить заболевание в активной стадии или определить наличие уже сформировавшегося иммунитета к коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.