РИАМО - 1 сен. В Подмосковье завершили проведение ИФА-исследований для выявления коронавируса у учителей региональных школ перед новым учебным годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Всего ИФА-исследования прошли более 48 тысяч учителей. Антитела к Covid-19 выявлены у 6,9% из них.
С помощью иммуноферментного анализа крови можно выявить заболевание в активной стадии или определить наличие уже сформировавшегося иммунитета к коронавирусной инфекции.
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Текстовая трансляция
1 СЕНТЯБРЯ
- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.
- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.
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