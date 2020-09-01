РИАМО - 1 сен. Свыше 7,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В целях обеспечения комплексной безопасности в государственных образовательных организациях города Москвы выставлены круглосуточные посты охраны, учреждения оснащены металлодетекторами, кнопками экстренного вызова наряда полиции, камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения», – уточняется в сообщении.

Территории отдельно стоящих зданий оборудованы ограждениями. На работающие объекты образования Москвы разработаны и утверждены паспорта безопасности.

В рамках подготовки к новому учебному году проведены проверки состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования.