РИАМО - 1 сен. В подмосковных Люберцах сотрудники ЗАГС зарегистрировали рождение Мерседес Михайловны Абдиримовой, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.
Мерседес стала четвертым ребенком в семье Абдиримовых. Мама Ксения Атабаевна дала малышке редкое и красивое имя.
«Дословно Mercies означает «милость», от испанского титула Девы Марии — Мария Милосердия (Maria de las Mercedes)», — отмечается в сообщении.
Сотрудники ЗАГС пожелали многодетной семье счастья, благополучия и любви.
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