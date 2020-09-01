РИАМО - 1 сен. Экс-солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет, сообщает Газета.ru.

Певец скончался 29 августа после тяжелой и продолжительной болезни.

«В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике в вегетативном состоянии», – уточняется в сообщении.

Похороны артиста будут проходить в узком кругу из-за ограничений, связанных с Covid-19. У Вязовского осталось двое дочерей. Он выступал во «Фристайле» в начале 2000-х годов.