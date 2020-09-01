РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. Во вторник торжественная линейка в честь Дня знаний состоялась в новом корпусе гимназии №16 городского округа Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Во вторник в школах Мытищ прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Мероприятие состоялось и на территории корпуса гимназии №16 - новой школы в 25 микрорайоне муниципалитета.

«Сегодня праздник знаний. В городском округе Мытищи 37 тысяч детей идут в школы. Сегодня мы говорим корпус, а на самом деле это новая полноценная школа, 35-ая в городском округе, которая рассчитана на 1100 мест. Школа получилась достойная не только внешне, но и по содержанию», - сказал глава округа Виктор Азаров.

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев поздравил первоклассников, учителей и родителей. Он отметил, что новый корпус гимназии №16 - это действительно современная, хорошая школа по всем основным стандартам.

«Я здесь бывал неоднократно на этапах строительства. То, что сделали строители и в какие сроки, заслуживает уважения. Я очень надеюсь - все будут получать от этого только удовольствие, вырастут хорошие граждане из тех детей, которые здесь стоят, и наши учителя получат благодарность хороших учеников», - сказал Сураев.