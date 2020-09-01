РИАМО - 1 сен. Два новых корпуса ЖК «Хорошевский» ввели в эксплуатацию на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Общая площадь 17-го и 18-го корпусов составляет около 20 тысяч квадратных метров. Там разместились одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Площадь подземной автостоянки составляет 2,4 тысячи квадратных метров», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В этом жилом комплексе также будут построены несколько детских садов. Между тем, один из них на 170 мест уже введен в эксплуатацию. Также построят школу на 550 учеников, бизнес-центр и фитнес-клуб.

В районе, где построены корпуса ЖК, сложилась хорошая транспортная инфраструктура — от новых корпусов за 10 минут можно дойти пешком до станции метро «Октябрьское поле» или добраться на автобусе до станции «Полежаевская». Кроме того, рядом с комплексом проходят Звенигородское и Хорошевское шоссе.

В этом году в столице планируется построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 3,6 миллиона квадратных метров жилья.