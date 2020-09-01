РИАМО - 1 сен. Специалисты ГБУ «Гормост» в преддверии празднования Дня города провели масштабную промывку около 1,6 тысячи городских объектов — тоннелей, набережных, памятников, подземных и надземных пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В числе объектов — фонтанный комплекс на Манежной площади, фонтан «Годы войны» на Поклонной горе, Парящий мост в парке «Зарядье», памятник Шарлю де Голлю и Крымский мост», — отмечается в материале.

В работах задействовали около 40 единиц техники и более 130 сотрудников. Специалисты очистили от грязи и пыли конструктивные элементы, ограждения и лестничные сходы. Кроме того, на 1,1 тысячи сооружениях провели локальную покраску и штукатурные работы.

Еще специалисты украсят городские улицы флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, центральными элементами украшения столицы станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных столичных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город.

Флаги с символикой праздника украсят Большой Москворецкий, Новоарбатский, Крымский, Большой Устьинский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты.

Москва в этом году отмечает свой 873-й день рождения. Празднование Дня города пройдет 5 и 6 сентября. Масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут из-за пандемии коронавируса. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.