РИАМО - 1 сен. Российский Минфин предлагает оставить в 2021 году фиксированный размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на уровне текущего года, сообщает Газета.ru.

Соответствующий законопроект министерство внесло в правительство РФ.

«Отказ от индексации страховых взносов позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях пандемии», — говорится в сообщении.

Также планируется, что с 2022 года в стране возобновят индексацию, но в меньших объемах.