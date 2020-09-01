РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 сен. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил учеников домодедовской гимназии №5 с 1 сентября, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Я считаю, что здесь (в гимназии - ред.) по-настоящему организован процесс подготовки успешных и очень квалифицированных специалистов. <...> Хочу поблагодарить всех наших учителей, которые с сегодняшнего дня вновь начинают растить самых успешных и самых образованных ребят. Хочу пожелать всем успехов в новом учебном году, хочу пожелать всем здоровья», - сказал Двойных.

Он отметил, что очень рад присутствовать на линейке в одной из лучших школ в Подмосковье, и добавил, что выпускники гимназии возглавляют крупные предприятия, занимают важные государственные и муниципальные посты, достойно работают в бизнесе, в авиации, но все они преданы городскому округу Домодедово и своей стране.

Школьников также поздравили депутат Мособлдумы Олег Жолобов, начальник УМВД по городскому округу Домодедово Юрий Бойко, исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Московской области в городе Домодедово Владимир Говоруха и директор гимназии №5 Наталья Рыженко.

В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, линейки в школах проводят только для 1-х и 11-х классов.