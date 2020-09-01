РИАМО - 1 сен. Пожарные локализовали возгорание в складских помещениях в подмосковных Химках, данные о площади пожара уточняются, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:54 во вторник. Огонь вспыхнул в строении по адресу: Транспортный проезд, дом 17А.

«В 11:31 - локализация пожара», - говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлекли 14 единиц техники и 46 человек.