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Александр Манзюк
В День знаний ученики школ собираются с родителями на торжественные линейки, чтобы ознаменовать начало учебного года.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В этом году линейки провели только для первых и одиннадцатых классов. Остальные школьники смогли пообщаться с одноклассниками на классных часах.
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Александр Манзюк
Гости, родители и учителя используют индивидуальные средства защиты.
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Александр Манзюк
С 1 сентября школьники Московского региона начнут обучение в очном формате.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Перед открытием в школах провели генеральную уборку-дезинфекцию.
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Александр Манзюк
В этом году многие школы отказались от проведения торжественных линеек из-за ситуации с коронавирусом.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Во всех учебных заведениях будут реализованы меры безопасности, чтобы оградить учащихся от распространения коронавирусной инфекции.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В этом году в школах создадут условия, чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались между собой.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Теперь не дети будут перемещаться из кабинета в кабинет, а учителя будут приходить к ним в классы, чтобы провести занятия.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: праздничная линейка в День знаний
©
РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: праздничная линейка в День знаний
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: праздничная линейка в День знаний
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: праздничная линейка в День знаний
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: праздничная линейка в День знаний
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: праздничная линейка в День знаний
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