РИАМО - 1 сен. ООО «Феникс» включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта с муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №15 города Фрязино Московской области», говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС России.

«Учреждение заключило с ООО «Феникс» контракт на поставку продуктов питания (мясная и рыбная продукция) для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Фрязино», - отмечается в материале.

Однако компания нарушила условия исполнения контракта, в связи с чем заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма «Феникс» не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные материалы, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Феникс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.