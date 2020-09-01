РИАМО - 1 сен. Уличные кинотеатры Московской области завершили летний сезон, но не прекращают свою работу, сеансы под открытым небом продолжатся в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Проект «Кинопарк» реализован министерством культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино».

«Последний летний месяц собрал более 5 тысяч зрителей на 116 показах, которые прошли на 25 площадках в 20 городских округах региона. Традиционно в конце августа в летних кинотеатрах прошла всероссийская акция «Ночь кино», показы которой собрали более 2 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В сентябре киносеансы под открытым небом запланированы в Воскресенске, Звездном городке, Клину, Королеве, Наро-Фоминске, Раменском, Реутове, Ступине и Талдоме.

В День знаний в ПКиО имени Н. Островского в Ступине состоятся дневные детские показы в формате «Кинолето», так полюбившемся юным зрителям. Здесь покажут мультфильмы «Королевские каникулы» и «Пушистые мошенники», а маленькие гости смогут расположиться на удобных мягких пуфах. Начало запланировано на 13:00.

Остальные показы стартуют в 21:00. Возможны небольшие изменения в расписании. Вход свободный.