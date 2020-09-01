РИАМО - 1 сен. С 24 по 28 августа в торгах по аренде земельных участков в Подмосковье приняли участие 217 человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Например, в городском округе Домодедово на торгах по аренде земельного участка, находящегося в собственности Московской области, площадью 1745 квадратных метров на лот претендовало 16 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в семь раз», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.