РИАМО - 1 сен. В столице темп прироста новых случаев коронавируса уменьшился на 14,3% по сравнению с аналогичным показателем месячной давности, сейчас он составляет 0,24%, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в городе выявили 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

«41,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,4% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 8,1% – старше 80 лет. Также 13,6% среди заболевших – дети», – уточняется в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Несмотря на увеличение охвата тестирований на Covid-19, количество новых случаев инфекции в Москве остается на низком уровне.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.