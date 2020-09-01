РИАМО - 1 сен. Пассажиры столичного метрополитена и Московского центрального кольца со вторника могут заплатить за поездку на 10 рублей меньше, если оплатят ее с помощью карты «Мир», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Хорошая и очень приятная новость для всех держателей бесконтактной карты «Мир»! С 1 сентября при бесконтактной оплате проезда картой «Мир» или сервисом MirPay поездки на турникетах в мосметро и на МЦК будут на 10 рублей дешевле», - говорится в сообщении.

Данная акция будет проходить на метро и МЦК до 31 декабря этого года.

После оплаты со счета карты пассажира будет списана полная стоимость разовой поездки в метро или на МЦК. Однако через несколько минут скидка в размере 10 рублей будет зачислена на счет.