РИАМО – 1 сен. Мосбиржа объявила о запуске в сентябре маркетплейса под отдельным розничным брендом в более чем 20 российских регионах, пишет во вторник газета «Ведомости».

Маркетплейс – это площадка, на которой покупатель может сравнить и приобрести услуги и продукты от разных финорганизаций. Инициатором стал Банк России. На старте маркетплейс будет предоставлять услуги в более чем в 20 регионах, а в дальнейшем он станет доступен по всей стране.

«Сначала на платформе будет возможность сравнивать условия по депозитам разных банков и размещать вклады в режиме онлайн. Следующим шагом могут стать инвестиционные продукты, в первую очередь ОФЗ-н. Далее в продуктовую линейку платформы будут добавлены кредитные и страховые продукты», - говорится в сообщении.

Пока над подключением к платформе работают более десяти банков-партнеров. Планируется, что в скором времени это число увеличится.

Список участников пока не раскрыт. Финансовое сообщество позитивно оценивает это нововведение.