РИАМО - 1 сен. Ветеринарные клиники Москвы с 1 по 30 сентября объявили акцию по чипированию домашних животных, цена процедуры снижена до 682 рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Стоимость указана с учетом микрочипа. Сама процедура безопасна для животного и занимает пару минут.

«По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек. Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию», - отмечается в материале.

Каждый день в государственных ветеринарных клиниках чипируют больше 6 тысяч питомцев. Эта процедура позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам.

Также с помощью микрочипа владелец сможет доказать право на своего питомца и предотвратить его подмену.

Процедура установки чипа, содержащего персональный 15-значный номер, занимает несколько минут и абсолютно безопасна для домашнего животного. Информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную базу данных.

Кроме того, по номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного и его историю болезни. Также он необходим для вывоза питомца за рубеж.

Услуги по чипированию предоставляют 26 ветеринарных клиник. Записаться на прием можно через портал mos.ru.