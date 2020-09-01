РИАМО - 1 сен. С рынка планируют убрать мошеннические сайты, предлагающие фальшивые выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или продающие гораздо дороже реальные выписки, пишет во вторник газета «Известия».

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении в Госдуме.. Но после его введения с рынка уйдут и легальные компании, предоставляющие гражданам быстрые услуги по получению сведений о недвижимости за деньги. Эксперты полагают, что нужно сохранить коммерческий рынок, позволяющий россиянам получать нужные документы день в день, при этом мошеннические ресурсы следует блокировать.

«Правительственные поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», принятые в первом чтении в Госдуме, позволят выдавать справки из ЕГРН только Росреестру. В документ вводятся новые положения о том, что другим официальным структурам, а также организациям и гражданам запрещено перепродавать выписки из ЕГРН. Также запрещается создание сайтов, оказывающих такую услугу», – уточняется в сообщении.

Это делается для избавления рынка от мошеннических сайтов, маскирующихся под Росреестр. Но, по мнению экспертов, вместе с аферистами с рынка уйдут и легальные игроки, предоставляющие услуги по быстрому получению справок за деньги. Это создаст трудности гражданам, организациям, которым необходимо получить сведения из ЕГРН.

Простая выписка из ЕГРН содержит информацию о текущем владельце недвижимости, параметры объекта, кадастровую стоимость, возможные ограничения и обременения. У частных компаний документ стоит от 300-400 рублей и получить его можно за пять минут (онлайн). Бумажная выписка может обойтись в несколько тысяч рублей. В Росреестре стоимость выписки 350-2550 рублей — в зависимости от того, в бумажном она виде или электронном, для физического или юридического лица.

Исключительным правом предоставления сведений из ЕГРН обладает Росреестр, а МФЦ и портал госуcлуг осуществляют лишь передачу сведений и не взимают дополнительную плату с заявителя.

Сначала нужно организовать полноценный доступ к информации из ЕГРН через портал госуслуг, а затем вводить ограничения, считает советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян.