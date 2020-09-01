РИАМО - 1 сен. В Москве стартовала акция бесплатной вакцинации от гриппа, почти по всей столице расставлены специальные мобильные пункты, в которых врачи прививают горожан от вируса, передает корреспондент РИАМО.
Несмотря на очень удобное расположение пунктов вакцинации, москвичи неактивно идут на процедуру.
Мобильные пункты расположены удобно - сразу на выходе из метро, что позволяет по пути на работу или учебу пройти вакцинацию без потери времени.
«Я думаю, что многих отпугивает тот факт, что после прививки несколько дней могут быть недомогание, но сами понимаете, что лучше потерпеть несколько дней, вместо того, чтобы потом попасть в больницу с осложнениями», - отметил житель Центрального административного округа Москвы Михаил Прядко.
В столице развернуто 44 мобильных станции вакцинации. Для того, чтобы сделать прививку, нужны только паспорт и письменное согласие.
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