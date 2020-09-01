РИАМО - 1 сен. В Москве за минувшие сутки подтвердили 641 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировано 263 059 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

С начала пандемии столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 215 383 пациента, в Москве скончались 4832 человека с Covid-19.

В России за сутки зафиксировано 4729 новых случаев инфицирования коронавирусом, при этом 25,6% выявленных Covid-пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране умерли 123 пациента с коронавирусом, выздоровели 6318 человек.

За все время пандемии в России выявлено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом, умерли 17 299 пациентов, вылечились 815 705 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.