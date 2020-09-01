РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В поселке Малаховка подмосковных Люберец во вторник торжественно открыли новый корпус школы №48 на 275 учеников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник у здания корпуса провели линейку для первых и одиннадцатых классов, посвященную началу нового учебного года.

«Сегодня я рад приветствовать всех - родителей и школьников - в новом корпусе школы №48. В силу того, что коронавирус никуда не ушел, мы проводим линейку в усеченном формате, но это не испортит нам настроение. Я желаю детям получить знания в новой школе, общаться, дружить, узнавать что-то новое», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он вместе с директором школы №48 Виктором Кулаковым разрезал красную ленточку. Также директору вручили символический ключ от застройщика. После прозвучал первый звонок.

«В этом году у нас 76 первоклассников - три первых класса. Ученики начальных классов будут учиться в историческом здании школы №48. В новом корпусе будут обучаться ученики 5-11 классов», - отметил Кулаков.

Он уточнил, что проект корпуса уникальный - в нем есть девять специализированных кабинетов. Среди них - столярный и слесарный цеха, кабинеты кулинарии и домоводства. Кроме того, есть оснащенные по последнему слову техники кабинеты химии, физики, биологии и географии. Также есть интерактивные доски и проекторы.