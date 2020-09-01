10 лайфхаков для начинающего инвестора

Подушка безопасности
По словам экономиста ГУ Банка России по ЦФО Александра Блохина, есть общее правило: инвестировать можно только свободные деньги – ту сумму, которой вы готовы рискнуть. Прежде чем пробовать свои силы на фондовом рынке, убедитесь, что у вас есть подушка финансовой безопасности, открыт депозит в надежном банке. Ни в коем случае нельзя инвестировать заемные средства, ведь можно потерять все, а кредит придется возвращать.
Не стоит забыть, что вклады в банках застрахованы, и если обанкротится банк, то государство вернет вкладчикам деньги в пределах 1,4 млн. рублей. Вложения на бирже, напротив, не застрахованы.
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Опасайтесь мошенников
Если вы только знакомитесь с темой инвестиций, то велик риск попасться на уловки мошенников. В интернете можно найти массу всевозможных предложений «выгодно вложить средства».
«Злоумышленники маскируются под легальные компании, обещают сверхдоходы от инвестиций во всевозможные проекты, искусно бравируют терминами – фондовый рынок, акции, биржа, форекс, по сути, не имея никакого отношения к этим понятиям. Предлагают учебные курсы, помощь для начинающих инвесторов, интервью «уважаемых экспертов», – комментирует Александр Блохин.
Как рассказывает экономист, все это делается для того, чтобы запутать новичков и выманить из них деньги. Рисковать и обращаться к неведомым экспертам из интернета не стоит. На фондовом рынке есть четкие и прозрачные правила для всех участников процесса, которые нужно соблюдать, а начать стоит с выбора легального брокера.
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Выберите легального посредника
Попасть на биржу можно, что называется, не вставая с дивана. Однако для участия в процессе необходим профессиональный посредник – брокер, то есть юридическая компания (например, банк), у которой есть право на биржевую торговлю. Критерий этого права – лицензия Банка России. Проверить лицензиюкомпании можно на сайте cbr.ru.Давать поручения брокеру покупать и продавать ценные бумаги можно по телефону, онлайн с помощью специальной программы, через торговый терминал или мобильное приложение брокера.
Самостоятельная торговля или доверительное управление
На бирже можно торговать самостоятельно (естественно, через брокера, как уже говорилось выше) либо воспользоваться помощью доверительного управляющего.При доверительном управлении клиент по договору передает управляющей компании денежные средства или другие активы, а та за определенное вознаграждение осуществляет сделки в интересах клиента с помощью заранее оговоренных инструментов. Таким образом клиент может определить приемлемое для своего инвестиционного портфеля соотношение риска и доходности.
Если же вы готовы серьезно обучаться, выбирать, следить за котировками, тенденциями в экономике и мире финансов, то можете обратиться к брокеру лишь как к посреднику и самостоятельно собирать свой инвестиционный портфель.
Кроме того, у Московской биржи есть своя школа, где бесплатно можно пройти вебинары по инвестированию, трейдингу и финансовым инструментам.
ИИС
Существует вид брокерского счета для работы с ценными бумагами – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), по которому можно получить поощрение от государства – налоговый вычет. Для этого необходимо внести на ИИС в течение года любое количество средств (в рублях) до 1 миллиона и не снимать их в течение трех лет.
ИИС бывает разных типов. Например, если вы платили подоходный налог в течение года, в котором вносили средства на ИИС, то после окончания налогового периода можно будет вернуть 13% от суммы взноса. Однако здесь есть и свои ограничения. Во-первых, так получать вычет можно только три раза в течение трех лет. Во-вторых, максимальная сумма для расчета – 400 тысяч рублей, то есть налоговый вычет не может быть более 52 000 рублей в год.
Открыть ИИС можно как для самостоятельного инвестирования через брокера, так и для доверительного управления средств. Этот способ инвестирования пользуется высоким спросом у россиян – таких счетов открыто уже более 2,5 миллиона единиц.
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С какой суммы начать
Вход на фондовый рынок теоретически не ограничен суммой, можно начать даже с тысячи рублей, чтобы попробовать и разобраться, как все работает. Однако следует понимать, что нужно будет заплатить комиссию брокеру. Определитесь с суммой, которой вы готовы рискнуть, и если понимаете, что при возможной потере это не будет катастрофой для вашего бюджета, то начните с нее.
Вот несколько цифр для размышления: согласно данным Московской биржи, в 2020 году средний размер брокерского индивидуального инвестиционного счета россиянина составляет 81 тыс. рублей, а в доверительном управлении – 284 тыс. рублей.
Во что вкладывать
Биржа – это площадка, где покупатель и продавец совершают сделки с различными финансовыми инструментами. К ним относятся акции, облигации, валютные пары, ETF и БПИФ, деривативы (фьючерсы и опционы), драгоценные металлы и так далее.
Начинающему инвестору рекомендуется присмотреться сначала к акциям и облигациям. Простыми словами можно сказать так: на фондовом рынке вы можете стать либо одним из владельцев компании, либо ее кредитором. В первом случае вы покупаете акции, во втором – облигации.
Акция – это долевая ценная бумага. Покупая ее, вы покупаете небольшую долю в компании. Получать доход по акциям можно, покупая и продавая их, а также в виде дивидендов, которые могут быть выплачены по итогам определенного периода. Дивиденды – это часть прибыли компании, которой она делится с акционерами (в случае принятия такого решения).
Облигации – это долговые ценные бумаги, которые выпускают эмитенты – компании либо государство. Например, Минфин выпускает облигации федерального займа. Люди покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы эмитенту, рассчитывая получить определенный доход. Полная сумма, сроки и размер выплат этого дохода (если планируется несколько платежей), как правило, известны при покупке. Возможность заранее оценить свою выгоду – это то, чем облигация отличается от других ценных бумаг.
Выберите стратегию
Решившим инвестировать самостоятельно рекомендуется выбрать стратегию инвестирования. Определите свой стиль поведения на бирже, сколько времени вы готовы тратить на инвестирование, чем руководствоваться. Необходимо заранее решить, какие покупать активы, какой будет период инвестирования, к какому максимальному размеру убытков вы готовы, а также будет ли время на ежедневный мониторинг новостей, которые могут повлиять на рынок.
Пример такой стратегии: вы выбираете акции добывающих и IT-компаний, планируете вложиться в них только на три года, но готовы продать их раньше, если они дешевеют на выбранный процент, например, на 20%.
Стратегия может быть любой в зависимости от ваших целей инвестирования, главное – она поможет вам чувствовать себя увереннее на рынке.
Диверсифицируйте
«Чтобы снизить риски потери вложенных средств, активы рекомендуется диверсифицировать, то есть приобретать ценные бумаги компаний из разных отраслей», – говорит Александр Блохин.
Например, при падении цен на нефть страдают ценные бумаги всех нефтедобывающих компаний. Если же выбирать активы из разных отраслей экономики – например, химической промышленности, телекоммуникаций, – то это поможет предотвратить возможные потери.
Будьте хладнокровны
Всегда помните о рисках. На фондовом рынке можно как заработать больше, чем предлагают сейчас банки, так и потерять все.
«Действовать нужно обдуманно, хладнокровно, не стоит поддаваться панике и импульсивно реагировать на малейшее движение цен на бирже. Выбирайте стратегию, изучайте рынок, следите за экономической ситуацией, приобретайте активы только тех компаний, которым вы доверяете. И помните, что за принятые решения ответственность несете только вы», – резюмирует эксперт.
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