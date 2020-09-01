10 лайфхаков для начинающего инвестора

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По словам экономиста ГУ Банка России по ЦФО Александра Блохина, есть общее правило: инвестировать можно только свободные деньги – ту сумму, которой вы готовы рискнуть. Прежде чем пробовать свои силы на фондовом рынке, убедитесь, что у вас есть подушка финансовой безопасности, открыт депозит в надежном банке. Ни в коем случае нельзя инвестировать заемные средства, ведь можно потерять все, а кредит придется возвращать.

Не стоит забыть, что вклады в банках застрахованы, и если обанкротится банк, то государство вернет вкладчикам деньги в пределах 1,4 млн. рублей. Вложения на бирже, напротив, не застрахованы.

Адресная инвестиционная программа города Москвы (АИП) на 2020–2022 годы>>