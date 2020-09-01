РИАМО - 1 сен. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о признании ООО «ИТК-Групп» недобросовестным поставщиком, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в УФАС России по Подмосковью поступило обращение муниципального бюджетного учреждения «Коломенское благоустройство» о внесении сведений в отношении ООО «ИТК-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по возведению фонтана в сквере у Дворца культуры «Коломна».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ИТК-Групп» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – уточняется в сообщении.

Компания с решением не согласилась и решила оспорить его в суде. Арбитражный суд Москвы отказал фирме «ИТК-Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.